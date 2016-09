GermanLetsPlay erreicht die 2 Millionen Abonnenten Marke

Am 13. November 2010 wurde der Kanal GermanLetsFail gegründet. Vorher war er bereits mit GermanLetsPlay unterwegs, am 28. Februar 2010 gegründet, doch dieser Kanal wurde am 31. November 2010 aufgrund von 3 Copyright Strikes gesperrt. Jedoch nicht wegen seinen Let’s Plays, sondern wegen Dubs und einem Let’s Lala. Kurz vor der Sperrung wurde der Kanal GermanLetsFail registriert, da zu diesem Zeitpunkt bereits klar war, irgendwann wird der Kanal gesperrt.

Am 29.03.2012 wurde der Kanal von YouTube reaktiviert, jedoch verblieben die 3 Strikes. Und aufgrund dessen, waren zahlreiche Extras auf YouTube weiterhin gesperrt, weshalb unter diesen Umständen der Kanal unbrauchbar war. Tage später verschwand ein Strike, die anderen wären am 28. August 2012 und 27. März 2013 abgelaufen. Er blieb also bei dem Kanal GermanLetsFail, jedoch unter dem bekannten Namen GermanLetsPlay. Wo er nun die 2 Millionen Abonnenten Marke geknackt hat.

Dazu gibt es auch einen recht interessanten Tweet, bzw. Retweet. Zum erreichen der 1 Million Abonnenten am 4. Dezember 2014, veröffentlichte er auf Twitter “Nach langen 4 Jahren und 280 Tagen die 1.000.000 Abonnenten auf YouTube geknackt. Man, ich muss ja echt beschissenen Content produzieren xD”. Gute 2 Jahre später nun die 2 Millionen Abos.

Das ist tatsächlich fast 2 Jahre her. https://t.co/AqkOqQODdu — GermanLetsPlay (@GermanLetsPlay) September 28, 2016

Auf seinem Kanal findet man zurzeit Minecraft in verschiedenen Variationen, Happy Wheels, VR-Videos sowie GTA 5. Seine Top 3 Videos sind einmal Dubstep Intro – WUB WUB WUB WUB DÖ DÖ DÖ DÖ! mit 5.46 Millionen Views, GermanLetsPlay spielt Piano #01 mit 2,87 Millionen Views sowie GTA 5 (GTA V) [HD+] #022 – Titanic in GTA 5? Let’s Play GTA 5 (GTA V).

Michael Fuchs 27 Jähriger Bayer, gelernter Koch, Ex-Marine Soldat, Ex-Kreuzfahrt & Ex-Flusskreuzfahrt Smutje und nun Dauerpraktikant (aka Chefredakteur, aka Projektleiter, aka what ever) bei Lets-Plays.de. Und das bereits seit Oktober 2012 - irgendwer muss es ja machen.