GamesOnAir: Nintendo Switch Pressekonferenz

Am 03.03.2017 ist es endlich soweit und Nintendo bringt ihre insgesamt bereits 47. Spielekonsole auf den internationalen Markt. Unsere Jungs von GamesOnAir bringen dazu einen Newsbericht, den ihr euch hier unbedingt ansehen müsst.

Die Nintendo Switch wird für einen Kaufpreis von ca. 30.000 Yen auf dem japanischen, um die 299 Dollar auf dem amerikanischen und um die 330 Euro auf den hiesigen Märkten in einem kompletten Paket zu kaufen sein.

In diesen Paket sind enthalten:

Die Nintendo Switch selbst, eine Nintendo Switch Docking Station, ein HTMI Kabel, zwei sogenannte Nintendo Switch Joycon Controller, mit welchen man die Games auf der Konsole spielt, das Mittelteil um beide Joycon Controller zu einem Großen zusammen zu fügen namens Joycon Grip, und auch noch ein paar Handgelenkschlaufen für die Controller, damit sie auch fest an der Hand halten. Mit den Joycon Controllern hat Nintendo so ziemlich alles vereint was es heutzutage an moderner Technik in einen Controller geben kann und außerdem liegen die Controller perfekt in wirklich fast jeder Hand egal ob von Groß oder Klein, da sie mit den sogenannten Wristbands auch noch vergrößert werden können.

Die Controller enthalten außerdem wie bei Nintendo üblich, einen Joystick, die typischen B,A,X,Y Hauptknöpfe, zwei Schulterknöpfe rechts und links und außerdem noch Gyroscope, Bewegungssensoren und vieles mehr. In der Nintendo Switch vereint Nintendo nun so ziemlich alles, was sie innerhalb der letzten Jahre an Erfahrung gesammelt haben.

Laut Tatsumi Kimishima sei in die Nintendo Switch alles eingeflossen was Nintendo mit vorherigen Konsolen Veröffentlichungen erreicht hat.

Die Nintendo Switch hat wie das damalige Nintendo Entertainment System (NES) zwei Controller. Die Joycons haben genauso wie bei den Super Nintendo Controllern einen X und einen Y Knopf sowie eine linke und rechte Schultertaste und außerdem den Analogstick, welcher von Nintendo 64 in die Spielewelt eingeführt wurde. Man kann die Nintendo Switch wie einen Gameboy packen und draußen damit Games spielen und außerdem besitzt die Konsole den selben oder wahrscheinlich sogar noch einen weitaus besseren Tragekomfort wie die Nintendo Gamecube zu ihrer Zeit mit den damals noch eher weniger zu gebrauchenden Griff an der Rückseite der Konsole. Und nicht nur das, die Nintendo Switch enthält außerdem noch den Touchscreen des Nintendo DS, eine verbesserte Form der Motion Tracking Funktionen der Wii und ein tragbares Display, was mit der Wii U eingeführt wurde.

Es fließen also quasi die erfolgreichsten Spielekonsolen von Nintendo in diese eine neue Konsole. Und wem das alles noch nicht reicht um diese Konsole zu kaufen, den können vielleicht die angekündigten Games überreden. Denn für die Nintendo Switch wurden bisher über 50 Spieleentwickler, welche über 80 Games für die Konsole herausbringen, bekanntgegeben. Darunter zählen zum Beispiel das lang erwartete The Legend of Zelda: Breath of the Wild und das hauseigene Nintendo Maskottchen Mario, welches in den Spielen Mario 8 Deluxe und Super Mario Odyssee auf der Nintendo Switch erscheint, The Elder Scrolls 5: Skyrim und außerdem Nintendos hauseigener Third Person Shooter Splatoon, welcher extra einen zweiten Teil für die Nintendo Switch bekommt.

Natürlich dürfen auch Partyspiele für die neue Konsole nicht fehlen und so wurde mit 1-2-Switch ein Partygame angekündigt, wo es diesmal nicht darauf ankommt, dass man auf den Bildschirm schaut, sondern dass man seinen Gegenüber direkt in die Augen sieht, dementsprechend sind dort so Dinge wie zum Beispiel Kuhmelken oder ein High Noon Duelle verfügbare Partyspiele. Man kann 1-2-Switch quasi wie ein Weiterentwicklung von Wario Ware betrachten.

Aber nicht nur diese Spiele sind auf der Nintendo Switch erhältlich, nein es gibt noch viele viele weitere wie zum Beispiel mit Sonic Mania ein neues Sonic Game im alten Stil oder mit Street Fighter 2 ein legendäres altes Beat ‚em up Game. Und auch Rollenspiele wird es für diese neue Nintendo Konsole geben, wie zum Beispiel Xenoblade 2, Dragon quest 10 und 11, Fire Emblem Warriors, was das Fire Emblem Universum, genauso wie es bereits bei Dragon Quest mit Dragon Quest Heroes der Fall war, in den von Koei bekannt gewordenen Strategie Battle Style packt und die bereits genannten Dragon Quest Heroes 1 und 2 werden ebenfalls für die Nintendo Switch erscheinen.

Online gibt es bereits sehr viele positive Reaktion auf die Nintendo Switch und obwohl von einigen Seiten behauptet wird, dass durch die Konsole nichts neues erscheint und von Nintendo jedes Jahr immer wieder nur das selbe Zeug kommt, kann man doch sagen dass Nintendo trotz dieser angeblichen Tatsache jedes Jahr wieder verdammt erfolgreich ist.

Klar wird diese Konsole wohl nur sehr unwahrscheinlich auf dem selben Level wie die zwei derzeitigen Konsolenkönige, die Playstation und die Xbox spielen aber sie wird den Spielern genauso wie die meisten anderen Nintendo Konsolen unheimlich viel Spielspaß und Freude bescheren wodurch sie definitiv eine Empfehlung für jeden Gamer ist, welcher kein Augenmerk auf die neuste Grafik legt, sondern einfach nur Fun am Spielen haben will.

Anfang März ist es auf alle Fälle soweit und die Konsole wird in den hiesigen Läden erhältlich sein und mit Sicherheit auch sehr oft verkauft werden. Deshalb kann ich euch nur eine Empfehlung aussprechen einer dieser vielen Käufer zu werden und euch diesen genialen Spaß nicht entgehen zu lassen. Weitere Infos zur Nintendo Switch gibt es hier bei unseren Kollegen von Games On Air.