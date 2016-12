Games On Air Gaming News #11

Unserer Kooperationspartner GamesOnAir Live hat seine zweiwöchentliche Gaming News Folge veröffentlicht und dieses Mal gibt es sogar etwas zu gewinnen. Es lohnt sich also, einen Blick zu riskieren. Nächste Folge aber erst im Januar. Jetzt ist erst einmal Winterpause.

Die Gaming News, die ihr am Ende dieses Artikels natürlich anschauen könnt, beinhaltet in der heutigen Folge mehrere Themen. Unterteilt sind diese in Gaming News, Short News und die Indie Ecke. Aber gehen wir mal der Reihe nach durch.

Die Shortnews starten mit Resident Evil 4,5 und 6 die mit einer Portierung auf die PS4 nun die hochauflösenden Bildschirme zieren darf. Silence erhält ebenfalls eine Portierung auf die PS4. Dazu gibt es auch etwas zu gewinnen aber das erklärt euch Mezel am besten selber im Video.

Der Titel Die Zwerge werden vorgestellt und auch einige Infos werden preis gegeben. Starke Story und taktische Kämpfe gegen die bösen Kreaturen aus der Fantasy-Welt werden nun aus dem Weltbestseller von Markus Heitz zum Leben erweckt.

Steep von Ubisoft präsentiert euch schneebedeckte Welten, die mit Ski, Wingsuit, Snowboards oder sogar Parafallschirmen befahren oder beflogen werden. Sammelt Punkte durch waghalsige Stunts und vergleicht euch mit der Weltrangliste.

In der Indie Ecke starten die Jungs mit Bounty Train, in der ihr im Wilden Westen euren eigenen Zug verwalten könnt. Transportiert Waren oder Passagiere, heuert Wachleute an und rüstet euren Zug zu einer fahrenden Festung auf.

Weiter geht es mit Kyurinagas Revenge, einem 2D-3D Platformer mit Action und Puzzles, in dem ihr mit zwei Helden euch durch Japan kämpft und die Fähigkeiten der beiden Protagonisten in Kombination nutzen müsst, um in diesem Spiel weiter zu kommen.

Perception, einem First Person Horror Adventure handelt von einer blinden Frau, die ihr Gehör benutzen muss, um Geheimnisse zu lösen und tödlichen Gefahren zu entfliehen. Entwickelt wird dieses Spiel auch von Machern der Spiele Bioshock und Dead Space.

Shadow Tactics verspricht eines der am meisten unterschätzten Spiele zu werden, da dieses schon auf Steam auf Platz 1 der Newcomer Charts liegen. Wählt zwischen fünf Charakteren, die mit ihren besonderen Fähigkeiten knifflige Situationen lösen und im Commandos Style ihre Gegner ausschalten.

Am meisten erwartet wurde The Last Guardian, ein Story basiertes Adventure Game, in der ihr als kleiner Junge mit einem riesigen Begleiter durch antike Welten streift und Rätsel löst.

Der krönende Abschluss bildet Mezel mit einem kommentierten Spielevideo über SimCity von 1989, dem alten City-Build Klassiker. Aber seht selbst.