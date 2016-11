Game One: Kultsendung kehrt mit neuem Namen zurück

Die beliebte Fernsehsendung Game One kehrt für die Nutzer zurück. Mit altem Team und neuem Namen steht Rocket Beans in Kooperation mit ARD und ZDF.

Jahre ist es her, als Game One, die einzige Sendung im deutschsprachigen Fernsehen, die über Spiele berichtet hat, abgesetzt wurde. Durch ihren einzigartigen Charme und kleinen witzigen Clips zu den jeweiligen Spielen faszinierte Rocket Beans die Spielekultur. Als Game One abgesetzt wurde, hat sich das Team ins Internet begeben und begeisterte tausende auf Twitch, nun auf YouTube über die Livestream Funktion. Jetzt sieht es so aus, als kehrt das Game One-Team zurück und zwar unter dem neuen Namen Game Two.

Am 27. Februar 2006 ging die erste Sendung von Game One auf MTV ins deutsche Fernsehen. 307 Folgen bekam die deutsche Spiele Community von den Raketen-Bohnen zu sehen und genoss jede einzelne Folge. Die Sendung startete mit den Moderatoren Simon Krätschmer und Daniel Budiman. Im August 2011 kamen Nils Bomhoff sowie Etienne Gardé dazu und halfen bei der Moderation aus. 2011 wurde Game One mit dem Publikumspreis des Grimme Online Awards ausgezeichnet.

Nun sollen die Rocketbeans zurückkehren. In Zusammenarbeit mit dem Jugendangebot von ARD und ZDF wird Rocket Beans GmbH ihren Comeback der beliebten Show feiern. Unter dem Namen Game Two werden die alten Bekannten Daniel Budiman, Simon Krätschmer, Etienne Gardé sowie Nils Bomhoff das Format moderieren. Rocket Beans gab bekannt, den alten Charme aus den Game One Tagen behalten zu wollen und durch das Format wieder Spiele-Reviews zu zeigen, die im Hauen und Pappe-Stil umgesetzt werden sollen.

Den ersten Trailer zu Game Two findet ihr hier:

Die Folgen von Game Two sollen jeden Freitag um 20:15 Uhr live auf dem TV-Sender von Rocket Beans auf YouTube zu sehen sein. Für diejenigen, die die Folgen verpassen, werden die Ausgaben anschließend auch per VOD angeboten. Was haltet ihr von ihrem Comeback?