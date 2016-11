For Honor: Anfang 2017 beginnt der Krieg

For Honor, ein eher unbekannter Titel, der am 14. Februar 2017 auf den Markt kommen soll. Das Spiel wird auf der Plattform Uplay veröffentlicht und ist im Shop schon erhältlich.

Was ist For Honor eigentlich? Es ist eine Art MOBA, welches jedoch in der Third-Person Perspetive gespielt wird. Man spielt als eine der drei Fraktionen (Wikinger, Ritter oder Samurai) und versucht Punkte zu erobern. Ihr könnt jedoch nicht einfach nur zwischen drei Fraktionen wählen, sondern jede Fraktion hat vier eigene verschiedene Klassen, auf die ich dann bei dem Testreport näher eingehen werde. Als Verstärkung bekommt ihr eine Horde an etwas kleineren Soldaten, die auch eurer Fraktion angehören. Zusammen mit ihnen rückt ihr von eurem Startpunkt aus vor und kämpft gegen euren Feind.

Das Kampfsystem ist extra nicht so aufgebaut, dass jedes kleinere Gefecht in einem unübersichtlichem Massaker endet, sondern in einem kontrollierten Duell. Das Angtiffstempo ist etwas langsamer gehalten. Auf diese Weise hat man also zu zweit selbst gegen einen guten und eventuell stärkeren Gegner noch eine Chance. Zudem müsst ihr immer aufpassen wohin ihr mit euren schnittigen Waffen schlagt, weil ihr ansonsten schnell mal eure eigene Minionwave oder den Teammate umgehauen habt. Der Teamschaden ist natürlich nochmal etwas verlangsamt, da jeder Schlag überdacht werden muss.

Ihr könnt das gute Stück jetzt schon in drei verschiedenen Varianten vorbestellen. Es gibt eine Standard-Edition in der lediglich das Spiel enthalten ist. Dann gibt es da noch die Deluxe Edition, bei der ihr direkt noch ein paar Verzierungen für euren Krieger, sowie einen extra Finisher bekommt. Das I-Tüpfelchen sind dann noch das besondere Emblem und die Verstärkungskiste, welche auch zur Deluxe-Edition gehören. Etwas mehr Content ist dann schon in der Gold Edition enthalten, hier bekommt ihr nämlich direkt den Season Pass mit dabei, sowie die Extras vom vorhergehenden Paket. Das Developer-Paket ist das größte Paket, das ihr euch holen könnt. Hier bekommt ihr nämlich nicht nur ALLE Extras aus den anderen Versionen, sondern auch noch die Helme der drei Fraktionen auf einer kleinen Holzbank in einer exklusiven Sammlerbox. Wenn ihr das Spiel auf Uplay kaufen möchtet, könnt ihr mit 100 Uplay-Punkten momentan sogar den Preis um 20% reduzieren.