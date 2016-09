Final Fantasy XV: Neuer Trailer auf der TGS 2016 gezeigt

Final Fantasy XV wird am 29. November für Playstation4 und Xbox One veröffentlicht. Ein neuer Trailer ist nun auf der Tokyo Game Show in Japan aufgetaucht.

Zu Final Fantasy XV gibt es bereits auf der Tokyo Game Show in Japan eine Vielzahl an Informationen und Bildmaterial. Nun wurde ein neuer Trailer zu Final Fantasy XV gezeigt, der neue Einblicke in die Story des kommenden Rollenspiels verspricht.

Final Fantasy XV spielt in der Welt von Eos. Bis auf das Königreich Lucis stehen alle Nationen unter der Herrschaft des Imperiums von Niflheim. Unter dem Vorwand von Friedensverhandlungen wird Lucis von Niflheim überfallen und eingenommen. Der junge Prinz Noctis Lucis Caelum ist währenddessen mit seinen Gefährten auf dem Weg nach Altissia, wo er im Rahmen der Friedensverhandlungen Prinzessin Lunafreya Nox Fleuret heiraten soll.