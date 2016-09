Dishonored 2: Bethesda veröffentlicht neuen Gameplay-Trailer mit Corvo

Bethesda veröffentlicht einen neuen Trailer zu ihrem in Kürze erscheinenen Stealth-Actionspiel Dishonored 2.

In wenigen Wochen schon erscheint Bethesdas neues Stealth-Actionspiel Dishonored 2 in Deutschland. In dem neuen Teil der Reihe geht es um Emily Kaldwin. Sie ist die Tochter von der ermordeten Herrscherin Jessamine Kaldwin und der neue Protagnoist in Dishonored 2.

Doch wir können in Dishonored 2 auch die Rolle von Corvo wählen, den wir schon im ersten Teil spielen konnten. Bethesda hat nun einen neuen Gameoplay-Trailer veröffentlicht der ihn in Aktion zeigt. Den neuen Trailer könnt ihr hier ansehen.

Dishonored 2 – Das Vermächtnis der Maske erscheint in Deutschland komplett ungeschnitten am 11. November 2016 für den PC, die Playstation 4 und die Xbox One.