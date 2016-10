Digital Extreme lässt zur Hochzeit einladen

Grüße Tenno! Holt eure Space-Ninja-Samurai-Söldner-Roboter in Space und eure Smokings raus, denn jetzt wird geheiratet! Um genau zu sein wird am Montag dem 17.10.2016 eine Ingamehochzeit in Warframe stattfinden. Und der Entwickler Digital Extreme greift bei diesem Community-Event ein bisschen unter die Arme.

Die besagte Hochzeit soll an Montag (bzw. heute) gegen 19:00 Uhr unserer Zeit stattfinden. Mit Events wie den regelmäßigen Dev-Streams und der Tenno-Con hält Digital Extreme den Kontakt zur Community am Laufen. Eine Ingame-Hochzeit ist allerdings doch etwas, das eher aus der Reihe tanzt. Die Vermählung ist in Warframe im Gegensatz zu anderen MMOs wie beispielsweise Rift kein Ingame-Feature.

Bei dem glücklichen Paar handelt es sich um die Spieler der Xbox-One Fassung Niti und Eli, die als allererstes diesen Bund in Warframe eingehen werden. Die Trauung wird im Dojo des Clans Midgard stattfinden. Ein Dojo ist dabei das Warframe-Equivalent zu einer Gildenhalle in anderen MMOs. Es sind dazu alle Spieler eingeladen. Allerdings sind die PC-Spieler, PS4-Spieler und Xbox One Spieler getrennt. Für die Nicht-Xboxler wird ab 19:00 während der wöchentlichen Xbox One-Show das Ereignis auf dem offiziellen Twitch-Kanal zu Warframe übertragen.

Vielleicht überlegt, ihr euch ja ob es angemessen wäre Platin, Orokin-Zellen oder gar Prime-Blaupausen als Geschenke aufzutreiben. Digital Extreme hatte ähnliche Gedanken und hat für dieses Event Microsoft Xbox und Twitch als Partner gewonnen um nicht nur für die Eheschließung zu werben sondern auch eine Mitgift für die Spieler auf die Beine zu stellen. Man kann also schon einmal gespannt sein. Auch interessant wird es sein ob die Spieler in Form der Operators getraut werden oder ob Frames vor dem Altar stehen werden. Ein Oberon als Bräutigam mit seiner Titania-Braut würde zum Beispiel gut passen (weil die Vorlage wären ja Feenkönig und -Königin). Was hingegen jetzt schon fest steht ist, wer das Paar durch die Zeremonie begleitet. Niemand anderes als die mysteriöse Matriarchin und Anführerin (oder zumindest Auftragsgeberin) der Tenno Lotus höchstpersönlich wird das paar trauen.

Sofern ihr also Lust und Zeit habt könnt ihr ja per Livestream oder über die XBox One direkt Ingame der Trauung beiwohnen.