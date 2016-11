Die Sims 4 Vintage Glamour-Accessoires-Pack DLC angekündigt

Noch in diesem Jahr kommt ein weiteres DLC auf den Markt für Die Sims 4 mit dem Titel Vintage Glamour-Accessoires Pack. Wie man bereits erahnen kann, es ist ein Accessoures Pack, somit kommen „nur“ neue Objekte ins Spiel. Und mit Vintage im Titel, kann man auch hier sehr gut abschätzen, welche Inhalte ins Spiel kommen.

Es geht in das goldene Zeitalter des alten Hollywood. Seine Sims und Häuser kann man in diesem Motto ausstatten. Dazu gehören auch die passenden Frisuren und Makeups, welche am neuen Frisiertisch angelegt werden können. Ist man dann aufgestyled, geht man an die Monte Vista Globus-Bar aus dem 16. Jahrhundert und gönnt sich einen netten Cocktail und legt sich neue Freundschaften zu.

Und ein wichtiges Feature, wie ich finde, kommt in Die Sims 4. Ein Butler-NPC, der die arbeiten erledigt, worauf man selber keinen Bock oder Zeit hat. Er kocht, putzt, repariert, erledigt Gartenarbeiten und räumt hinter euch auf. Wenn er einmal selber entspannt, könnt ihr ihn ermahnen aber passt auf, wenn er frustriert ist, kann er auch Objekte sabortieren und zerstören. Und das wollen wir doch nicht!

Im neuen Trailer zum Die Sims 4: Vintage-Glamour Accessoires Pack seht ihr bereits einige Inhalte zum kommenden DLC, welches am 06. Dezember erscheint und natürlich berichten wir auch darüber in Form eines Testberichtes, was das ganze kann. Zuletzt erschien ein größeres DLC namens Die Sims 4: Großstadtleben und das ganze nun in Kombination mit ein wenig Retro – klingt doch interessant!