Die Sims 4: Vintage Glamour-Accessoires

Wer zu viele Simoleons besitzt und von allem mindestens das doppelte hat, kann sich nun mit dem Die Sims 4: Vintage Glamour-Accessoire Pack seine vier Wände im Stil der späten 30er im Luxus Life-Style aufwerten. Was bringt das Accessoire Pack denn alles so mit sich?

Da Accessoire Packs von Die Sims 4 ja inhaltlich sich meist auf Klamotten, Frisuren und Möbeln beschränkt und nicht riesigen neuen Content versprechen, sollten die Erwartungen an Accessoire Packs generell etwas heruntergeschraubt werden. Doch hier bin ich durch zwei Merkmale des Packs positiv angetan. Um erst einmal die Kernpunkte des Packs zu erläutern, fangen wir an oben genannten üblichen Inhalten an. Für ein Accessoire Pack liegen leider genau in diesem hier die größten Schwächen.

Das Thema Vintage, verbunden mit dem Stil der luxuriösen Villen des frühen 20. Jahrhunderts hätten für Sims endlose Kreationen mit sich bringen können. Sowohl Kleidung, Frisuren und Möbel hätten hier einen echten Unterschied ausmachen können und selbst barocke Formen und Stilrichtungen hätten in Zusammenarbeit der französischen Renaissance wunderbar mit dem Vintage Stil zusammen gepasst. Hier bekommen wir jedoch lediglich ca. 27 neue Kleidungsstücke für Frau, Mann und Kind wohlgemerkt. Etwas dürftig, finden wir. Die Frisuren haben es mit insgesamt 5 Kreationen noch schlimmer getroffen. Da sind die Möbel und Hauseinrichtungen mit über 40 Stücken deutlich besser platziert, beschränken sich jedoch auch hier nur auf eine bestimmte Stilrichtung – hier wird es schwarz. Mit vier vorgefertigten Räumen zeigen die Entwickler aber, wie vielfältig dieser Stil einsetzbar ist – immerhin ein Wermutstropfen.

Die beiden wichtigen Merkmale sind hier der Butler und der Schminkschrank, die hier tatsächlich einen neuen Wind mit sich bringen. Der Butler kann als Servicekraft eingestellt und mit einem eigenen Raum ausgestattet werden. Der Butler kümmert sich um die Arbeiten im Haus und kann sogar auf die Kinder aufpassen. Von Ordnung halten über Gegenstände reparieren bis hin zu der Gartenarbeit lässt sich der Butler für fast alle im und um das Haus anfallenden Aufgaben vor den Karren spannen. Voraussetzungen sind hier ein Bett, welches dem Butler selber gehören muss. Wir empfehlen direkt einen eigenen Raum mit allem, was der Hauskeeper so braucht – inklusive Badezimmer und Möglichkeiten zur Zerstreuung.

Der Schminkschrank kann euren Sim für Partys, Bälle oder Events vorbereiten und zaubert schöne Akzente in die Gesichter der Gäste oder Veranstalter. Jetzt werden einige sich denken – ich kann doch auch im Sim Creator meinem Sim Make-Up auf das Gesicht drücken. Ist auch völlig richtig, jedoch wäre dieses Make-Up auch permanent auf der Visage des Sims. Und jedes mal in den Creator zu springen und wieder zurück, wäre nach einiger Zeit lästig. Das Make-Up, welches sich vor dem Schminkspiegel auftragen lässt, verblasst nach einiger Zeit, womit es eindeutig die elegantere Lösung für eine Party bietet, als immer wieder von Ladezeit zu Ladezeit springen zu müssen. Auch Kinder können am Schminktisch herumprobieren, jedoch kann das Ergebnis stark abweichen. Von völlig bunt bemalten Fratzen bis zu gut gemeinten Versuchen ist hier alles möglich und wirkt sich auch auf die Laune der Kinder aus. Hier wurden sich wieder Gedanken gemacht und eine gute Alternative gefunden.

Außer neuen Drinks, die euer Sim nun mixen kann gibt es keine neuen Inhalte, die das Vintage Glamour-Accessoire Pack mit sich bringt. Alles in allem haben die beiden zusätzlichen Features in Form des Butlers und dem Schminktisch noch einmal dieses Pack positiv hervorgehoben, weswegen ich es bedenkenlos zu einem Preis von 10€ empfehlen kann.