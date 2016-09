Die Sims 4: Großstadtleben – Apartments Trailer und Infos

Nachdem es einige Zeit Leaks und Spekulationen gegeben hat zu einem kommenden Die Sims 4 Addon, weiß man nun, Die Sims 4: Großstadtleben, wird das nächste größere Erweiterungspack DLC werden. Am 03. November 2016 erscheint das ganze und mit der Zeit kommen immer mehr Informationen. So gab es letzte Woche die offizielle Bestätigung von EA sowie einen Teaser und ein paar Screenshots, welche man sich hier anschauen kann.

Nun gibt es einen etwas längeren Trailer, welcher die Apartments genauer vorstellen soll. Und aus diesem Trailer können wir auch einige Details herausfischen. So besitzen Apartments unterschiedliche Merkmale. Wie das manche bei einer guten Schule sich in der Nähe befinden, Partylocation, Atelier, Romantische Aura oder auch Schmutzig sind. 20 verschiedene Merkmale gibt es, 3 Merkmale kann man sich pro Grundstück aussuchen, wobei manche fest sind pro Apartment.

So sind billige Apartments schmutzig – wie es auch meist im echten Leben ist. So gibt es nicht nur Kaakerlaken sondern auch Ratten. Ist man in einer Partylocation, ist es hier auch lauter, was vielleicht einem den Schlaf rauben kann. Die Nachbarn kann man beobachten, sie können aber auch an deiner Tür klopfen, sich etwas ausleihen oder deine Dusche nutzen.

Wenn etwas kaputt geht im eigenen Apartment, gibt es einen Vermieter, welcher wie ein Hausmeister ist. Durch Edbeben kann einiges kaputt gehen, aber so etwas wird es natürlich nicht immer geben. Dies kann man sich jedoch nicht aussuchen, dafür seine Nachbarn. Hier kann man bestimmen, welche auf das Apartment Grundstück einziehen werden. So kann man vielleicht vorher schon aussortieren, neben welchen Sims man wohnen möchte oder nicht. Maximal 4 Apartments gibt es in einem Gebäude.

Während man die Apartments selber gestalten kann wie man lustig ist, ist es am Gebäude selber nicht. Außenwände, Fenster und die Wohnungstür kann man nicht bearbeiten – vor dem Einzug also gut ansschauen. Aber seht euch selbst den Trailer an und lang dauert es auch nicht mehr, bis Die Sims 4: Großstadtleben erscheint.