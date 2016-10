Civilization VI – Launch Trailer veröffentlicht

Das große, rundenbasierte Strategiespiel, bei welchem es dem Spieler ermöglicht wird die Menschheitsgeschichte neu zu schreiben, geht in die sechste Runde. Passend dazu wurde vor kurzem für eines der größten Aushängeschilder von Firaxis und 2K der Launch Trailer veröffentlicht.

Während im Hintergrund der Song Sogno di Volare von Christopher Tin gespielt wird, begleiten wir einen Mann auf einer Expeditionsreise durch die Epochen der Weltgeschichte. Dabei werden verschiedene Szenen, die an allerlei Episoden jener erinnern und Aspekte des Spiels andeuten, präsentiert.

So wird zum Beispiel im alten Griechenland das Feuer in der Hand des Koloss von Rhodos entzündet oder der Handel von Europäern im alten China mit der chinesischen Mauer im Hintergrund gezeigt. Andere Szenen stellen Kriege dar. Der erste Flug der Gebrüder Wright soll eine Anspielung auf das Ingenieruswesen und die Wissenschaften sein, die unsere Spezies im Verlaufe der Zeit hervorgebracht hat. Und es darf natürlich nicht der obligatorische Flug ins Weltall fehlen, der als Siegbedingung in bisherigen Civilization Titeln stehts dabei war, ikonisch für die Serie ist und in Beyond Earth sogar als “Einstiegspunkt” diente.

Während des Videos erzählt uns jener Mann (sorry, ich kann nicht sagen ob es sich dabei um eine Ikone der Menschheitsgeschichte handeln soll), auf die Frage wann denn das Ziel erreicht sei wie sich die Menschen stetig weiterentwickeln. Der Trailer ist an für sich recht schön gemacht, ein wenig emotional und verkörpert ein Gefühl des Entdeckungsdranges.

Civilization 6 bringt mit einigen größeren Änderungen frischen Wind in die Sache rein. So ist der Städtebau beispielsweise nicht nur auf ein einziges Hexagon beschränkt und Städte müssen sich spezialisieren. Auch gibt es keine globale Zufriedenheit der eigenen Bevölkerung mehr. Jede Stadt ist in diesem Wert individuell, was auch realistischer ist.

In der Videobeschreibung wird zudem erwähnt, dass der Preload auf Steam bereits verfügbar ist. Somit können Fans, die vorbestellt haben, das Spiel schon runterladen und sich direkt am 21. Oktober 2016 ins Spiel stürzen, die Welt erobern und Geschichte schreiben.