Battlefield 1: Weihnachtsevent ist heute gestartet

Seit heute, dem 22.12.2016 um 9:30, läuft das Battlefield-Weihnachtsevent, welches bis zum 29.12. andauert. Es gibt neben dem Custom-Game Blindlieferung auch Erkennungsmarken und ein gratis Battlepack.

HOHOHO heißt es ab jetzt in Battlefield 1. EA und DICE wollen mit der Community zusammen die Festtage gebührend feiern und haben sich neben den ganzen Geschenken auch einen neuen Gamemode ausgedacht. Diesen könnt ihr im Custom-Gamemodus spielen und euch an dem etwas anderen Gameplay erfreuen. In dem Modus habt ihr die typischen Melderwaffen zur Verfügung, das heißt, dass ihr nur zwischen den Pistolen und Sprengsätzen auswählen dürft. Außerdem steht die Minimap nicht zu eurer Verfügung, ihr müsst euch also ganz auf euer Gespür und euer Gehör verlassen, um den Feind zu entdecken.

Wenn ihr euch bis zum 29.12. einloggt, werdet ihr ein einfaches Battlepack geschenkt bekommen. Allerdings haben die Premium Pass-Besitzer, auch hier einen kleinen Vorteil und zwar bekommen sie anstatt des einfachen Battlepacks, zwei hochwertige Battlepacks, in denen die zwei neuen Fahrzeugskins enthalten sein könnten. Die beiden Fahrzeugskins wurden nun im Zuge des Weihnachtsevents veröffentlicht und zur Verfügung gestellt. SchnucK und Desert Gold heißen die beiden Skins, welche in den Packs eventuell enthalten sind.

Das Weihnachtsevent ist das erste große Event für den neuen Titel von EA, mit dem sie der Community direkt ein bisschen entgegen kommen möchten. Das Spiel feiert einen großen Erfolg und deshalb können wir wahrscheinlich noch mit dem einen oder anderem großen Event rechnen. Wann und wie diese Events aussehen sollen, ist derzeit noch nicht bekannt. Wir würden uns aber wünschen, dass zu speziellen Jahreszeiten oder Feiertagen das Thema des Spiels demnach angepasst wird und somit immer wieder neue Inhalte präsentiert werden, die der Spielerschaft Abwechslung beschert und ihnen wieder einen Grund geben, Battlefield 1 zu spielen.