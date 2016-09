Assassins Creed: The Ezio Collection offiziell angekündigt

Bisher waren es eher Gerüchte, jetzt hat es sich als Wahrheit heraus gestellt. Ubisoft bringt noch diesen November eine Collection von Assassins Creed auf den Markt

Bisher wurden alle Leaks zur Assassins Creed Collection als Gerücht abgetan, jetzt jedoch hat es sich als wahr heraus gestellt. Alle Fans können sich freuen, denn die Assassins Creed – The Ezio Collection wird schon am 17. November 2016 für die Playstation 4 und Xbox One erscheinen. PC-Spieler schauen leider in die Röhre, denn für den PC erscheint die Collection nicht. Enthalten ist in der neuen Collection Assassins Creed II, Assassins Creed Brotherhood, Assassins Creed Revelations und Assassins Creed III. Alle Spiele werden in 1080p und in 30 FPS auf den Konsolen laufen. Optisch wurde jedoch nicht wirklich viel an den Spielen gemacht.

Neben einer normalen Version die man sich im Uplay Store kaufen kann, wird es auch eine Collectors Edition mit einigen Spielereien geben. Enthalten darin ist der Soundtrack zu allen Spielen, drei Lithografien und eine schwarze Büste von Ezio Auditore. Die Standardversion der Collection kostet im Store 49,99€ und die Collectors Edition kostet recht günstige 79,99€.

Der letzte Ableger der Reihe war Assassins Creed Syndicate und erschien im November 2015. Das nächste Hauptspiel soll 2017 erscheinen und Gerüchten zufolge im alten Agypten spielen. Man darf gespannt sein.