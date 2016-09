Assassin’s Creed: Empire – erster Screenshot und Ägypten Setting?

Ubisoft Montreal ist zuständig für die Entwicklung von Assassin’s Creed, was erstmals am 15. November 2007 in Europa erschienen ist. Danach folgten 17 weitere Titel zur Serie und Nummer 19 könnte Assassin’s Creed: Empire werden. Im NeoGAF Forum erschien ein erster Screenshot / Foto, ob es echt ist oder nur ein Fake, ist bisher noch unbestätigt.

Man munkelt auch, Assassin’s Creed: Empire ist angesiedelt in Ägypten, aufgrund der Pyramiden-ähnlichen Konstruktion, welche man auf dem Foto sehen kann. Nach dem NeoGAF Posting, soll auch ein Crafting System ihren Weg ins Spiel finden, womit man seine Rüstung oder auch Waffen erweitern kann.

Ob an dem ganzen etwas dran ist, werden wir wohl erst sehen, wenn entweder weitere Leaks veröffentlicht werden oder Ubisoft eine Stellungnahme dazu veröffentlicht, evtl. auch einen Teaser oder Trailer. Aber man kann davon ausgehen, dass Assassin’s Creed: Empire nicht mehr dieses Jahr erscheinen wird, dazu gibt es einfach noch zu wenige offizielle Infos.

Auf was man sich aber dieses Jahr noch freuen darf, ist Assassins’s Creed: Der Film. Mit Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson, Michael K. Williams, Ariane Labed, Denis Menochet und Brian Gleeson. Dieser soll am 27. Dezember 2016 veröffentlicht werden, bzw. 05. Januar 2017 Kinostart in Deutschland, wozu es natürlich auch schon einen Trailer gibt.